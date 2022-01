Le immagini del branco di Capodanno in azione sulla ragazza milanese: ci sarebbe un’altra vittima (video)

Sono in rete le immagini dell’aggressione dei trenta del branco che ha molestato sessualmente un diciannovenne milanese la notte di Capodanno davanti al Duomo. Ma ci sarebbe almeno un’altra vittima. Le immagini sono finite sui Social e una turista inglese ha riconosciuto gli aggressori, denunciando una situazione simile.

La pagina Social Milanobelladadio ha infatti condiviso un video molto confuso dove gli aggressori (alcuni pronunciano parole in arabo) accerchiano la 19enne milanese, nella modalità di un branco. Gli inquirenti, sulla base di queste immagini.

Le urla in arabo durante l’assalto del branco di Capodanno

È all’incirca l’una e mezza di notte del primo giorno del 2022, quando la 19enne, che aveva appena perso di vista il gruppo di amici dei quali si trovava in compagnia per i festeggiamenti, viene circondata dal branco di molestatori dalla carnagione scura e olivastra, all’apparenza giovani e giovanissimi. In breve attorno alla giovane, che indossa un piumino di colore rosso, si forma un capannello di persone che la aggredisce. “No, no, no, oh, è una ragazza”, gridano alcuni dei presenti ai responsabili nel tentativo di fermarli e riportarli alla ragione. Altri, invece urlano frasi in lingua incomprensibile, che sembra arabo.

La denuncia di una turista inglese che si è riconosciuta nel video

«Ho visto il vostro post sullo stupro vicino al Duomo e penso di essere io. Hai raccontato la mia storia. Sono io quella ragazza, mi hanno attaccata, fatta inginocchiare e mi hanno rubato la borsa e mi hanno rotto una caviglia, non posso camminare. Posso avere il video per essere sicura che sia io e non un’altra persona?».

Alla luce del fatto che la diciannovenne milanese aggredita è stata già identificata, chiaramente la giovane riporta un’aggressione fotocopia, della quale non ha parlato alcun giornale. Quindi gli stupri di Capodanno sarebbero stati almeno due.