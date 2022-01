Le femministe “processano” il Papa per le parole sulla maternità: “Misogino e oscurantista”

Papa Francesco è sotto attacco per avere parlato di paternità e maternità, contro l’inverno demografico dell’Occidente nell’udienza di mercoledì. Il suo accenno alle culle vuote ha fatto prima arrabbiare gli animalisti che hanno frainteso totalemente le parole del Pontefice: “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli”. Poi le femministe che sui social hanno parlato di un Papa “misogino”, conferma dell’atteggiamento sessista e patriarcale della Chiesa. L’allarme lanciato dal pontefice – «tante coppie non hanno figli perché non vogliono»- ; e il conseguente appello alla “santità” dell’esser genitori hanno fatto infuriare molte donne. Si sono sentite offese dalle parole del Papa che secondo loro le confinerebbe al ruolo di madre. Con una violazione della loro autodeterminazione.

Femministe contro il Papa: «Francè, il giorno che avrai un utero, potrai parlare»

Basta scorrere i social per credere e fa un po’ ridere tutta queta babele di lamentele. Papa Francesco è portato in palmo di mano quando parla di migranti e di accoglienza. Tutti indicano nel suo magistero la via da seguire, quando entra nel merito di temi “politici”. Poi, d’incanto, quando parla di temi squisitamente spirituali – famiglia, paternità, maternità, adozioni – dicventa un oscurantista. Basta andare sui sociale per credere. Il fronte delle femministe vergava commenti “in stile slogan anni ’70 tipo «L’utero è mio e i soldi pure: se non voglio figli e voglio spendere il mio stipendio in cibo per animali non deve interessare a nessun altro», «Francè, il giorno che avrai un utero, potrai parlare»: sono alcune “perle” raccote da gianluca Veneziani su Libero.

Femministe e animalisti contro Papa Francesco

L’accusa più ricorrente e imbarazzante riguardava la scarsa «competenza» di Francesco sul tema: a che titolo parla? Non ha figli…L’Enpa, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali lo apostrofava così: «Santità, guardi alla Chiesa che alleva: eserciti di suore e preti votati alla non riproduzione e che in genere sono ostili agli animali!». Certamente il Papa non voleva operare una contrapposizione. Alcuni commentatori sui social gli hanno contestato pure il suo “gretismo”, l’essere il Papa semopre vicino alle tematiche ambientaliste. Se ieri lo applaudivano, oggi glielo rinfacciano: ma come? Proprio tu che parli della della salvezza del pianeta chiedi a noi di preocreare?: è la osservazione terra terra. «Perché fare figli se il mondo rischia di finire in pochi anni per colpa del cambiamento climatico?», scrive un’utente.

Quando non parla di migranti viene messo sotto accusa

Le femministe hanno pure trovato da ridire contro l’Angelus di Capodanno del Papa contro la violenza sulle donne. Ebbene, anche su questo punto lo hanno criticato e accusato di ipocrisia. Perché. Ma perché a parole – hanno avuto il coraggio di scrivere – è tanto bravo a condannare la discriminazione delle donne, ma è il primo a praticarla, in quanto impedisce loro di accedere al sacerdozio. Insomma, sono reazioni molto scomposte e strumentali. Esisterebbe un Papa “à la carte”: lo prendono come guida spirituale quando parla di migranti e ambiente; diventa improvvisamente “politicamente scorretto” quando si esprime in linea con il suo magistero; parlando a favore della vita e della famiglia. Spettacolo penoso.