La scomparsa di Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio di Ostia, uomo di grande valore

In lutto il mondo della destra. È morto Giacomo Vizzani, che è stato presidente del Municipio di Ostia dal 2008 al 2013. Tutti ricordano il suo impegno quotidiano, che è sempre stato intenso, con grandi risultati. Era molto amato dalla comunità politica, tanti amici e militanti hanno mandato messaggi sui social per esprimere il grande dolore per una perdita che lascia un vuoto incolmabile. Era uno dei commercialisti più famosi della capitale, consulente del lavoro. Lascia la moglie e due figli, stroncato da un male incurabile.

Gianni Alemanno ricorda Giacomo Vizzani

«Se n’è andato Giacomo Vizzani, un amministratore serio, un ottimo professionista, ma soprattutto una grande persona e un vero militante politico», ha scritto su fb Gianni Alemanno« È sempre stato un punto di riferimento per tutto il Municipio di Ostia, a cui, lui da Presidente di Municipio e io da Sindaco, abbiamo provato a dare una vera autonomia. Superiore a qualsiasi interesse personale e di parte, radicato nei valori della nostra area politica di cui ha fatto parte fin dai tempi del Msi, ha continuato sempre a servire il suo territorio, fino all’ultimo come coordinatore municipale di Fratelli d’Italia. Non dimenticheremo mai la sua signorilità, la sua onestà e il suo coraggio».