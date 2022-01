Inizia la stagione dei saldi, come muoversi: tutte le regole, gli obblighi, i divieti, le limitazioni

Al via i saldi 2022. Sono i primi ribassi dell’anno per la stagione invernale. Iniziano la Sicilia e la Basilicata, poi la Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni, dalla Lombardia al Veneto – passando per Roma e Milano – partiranno nella giornata di mercoledì 5 gennaio. La Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base per il corretto acquisto degli articoli in saldo.

Saldi, la possibilità di cambio

La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo. Nel caso ciò risulti impossibile, c’è la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Prova dei capi, pagamenti e prodotti in vendita

Non esiste l’obbligo di provare i capi con i saldi. Anche in questo caso la decisione spetta al negoziante. Riguardo al pagamento, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e bisogna favorire i pagamenti cashless. I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda. Poi devono essere suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro un certo periodo di tempo.