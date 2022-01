Grandi elettori di FdI, la foto di gruppo è virale. L’orgoglio di Rampelli: “Noi abbiamo onorato il Parlamento”

«Noi non ci siamo tirati indietro – prosegue il vicepresidente della Camera – l’appuntamento per eleggere il Capo dello Stato era troppo importante per chi ha cuore l’Italia e dopo questa foto di gruppo siamo scesi in aula a votare per Carlo Nordio. Abbiamo onorato il Parlamento. Senza paura».

Rampelli orgoglioso dei grandi elettori di FdI

«Giorgia Meloni – scrive l’esponente di FdI – ha provato a condividere il nostro percorso con gli altri partiti nel rispetto della Costituzione, che non prevede il doppio mandato per un Presidente della Repubblica, come ci aveva ricordato giorni fa proprio Sergio Mattarella e nel rispetto comunque della sua indisponibilità a una rielezione. Ma era tutto un imbroglio, una messinscena. La sinistra puntava solo lì e ha potuto contare sulla complicità di un pezzo di nostri alleati per raggiungere il risultato. Ci ha chiesto di far rinunciare Berlusconi. Fatto. Ci ha chiesto di proporre nomi di profilo. Fatto. Ci ha chiesto di non mettere nella rosa la Presidente del Senato per poter poi convergere su di lei. Fatto. Ci ha chiesto infine il gradimento su un’altra donna che non fosse Elisabetta Casellati. Fatto. Peccato davvero. Avere la maggioranza relativa in partenza e far dettare legge al campetto da padel del Pd (altro che “campo largo”, Italia Viva e 5 Stelle li schifano) è stata un’offesa alla nostra gente. L’attuale centrodestra ha il complesso d’inferiorità e si continua a genuflettere di fronte a presunte élite illuminate con mandato divino a cumulare tutti i poteri. Anche senza vincere le elezioni. Pare inconsapevole di rappresentare, oltre che decine di milioni di persone, uomini e donne che hanno scritto la storia della nostra nazione e della civiltà occidentale: letterati, artisti, giuristi, condottieri, economisti, scienziati, tecnici, filosofi, capitani d’industria, esploratori temerari, inventori, poeti e santi.