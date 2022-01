Nordio ottiene 90 voti. Lo votano anche i delusi che non hanno apprezzato il finale di partita

Carlo Nordio ha ottenuto 90 voti all’ottavo scrutinio dal quale esce eletto Sergio Mattarella. E’ il nome che Giorgia Meloni ha lanciato, nella convinzione che fosse possibile un’alternanza tra presidenti provenienti dallo schieramento di centrosinistra e presidenti espressione dell’area conservatrice. Su Nordio sono confluiti più voti dei 63 che erano “sicuri” perché erano appunto quelli dei grandi elettori di Fratelli d’Italia.

Segno di un disagio che serpeggia nel centrodestra. Non solo gli esponenti di Fratelli d’Italia, evidentemente, hanno trovato indigeribile il modo in cui si è chiusa la partita del Quirinale. I consensi per Nordio hanno quindi un loro peso da non sottovalutare, perché evidentemente non solo Giorgia Meloni è rimasta “delusa” dal poco coraggio col quale la coalizione ha supportato i propri nomi. Una delusione forse prodromica a nuovi ingressi tra i patrioti di Giorgia Meloni. Si vedrà.

Ora, aveva detto Meloni, si dovrà ricominciare da capo. “Il centrodestra va rifondato”. E se ne dovrà discutere a fondo mentre le prime reazioni degli alleati sono tese a minimizzare. Salvini ha detto che non commenta le dichiarazioni degli amici. Tajani si è trincerato dietro al fatto che il centrodestra non è un partito unico e quindi delle differenze sono possibili. Risposte che non appaiono sufficienti soprattutto agli elettori di un centrodestra che si era dato come obiettivo di restare unito in tutte le mosse della trattativa per il Colle e non ha mantenuto le promesse.

Lo si vede già dalle prime reazioni sul web dove ha preso a circolare in tarda serata un vecchio tweet di Matteo Salvini contro Mattarella: “Il cattocomunista Mattarella presidente? Fondatore dell’Ulivo, vice di D’Alema, ministro con De Mita. E giudice di quella Corte costituzionale che ha fregato agli italiani il referendum per cancellare la legge Fornero. Alla faccia del ‘nuovo’… Se Berlusconi e i suoi lo votano, cosa diranno ai loro elettori? Mattarella non è il mio presidente”, si legge nel post di Salvini.