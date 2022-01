FdI: proponiamo Nordio ma siamo disponibili ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra

Fratelli d’Italia propone Carlo Nordio ma precisa in una nota che esiste da parte del partito di Giorgia Meloni la disponibilità ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra. Specificando al contempo di ritenere inaccettabile il veto posto dalla sinistra sui nomi proposti dal centrodestra.

“Fratelli d’Italia – recita la nota – ha piena ed eguale fiducia in tutti i nomi della rosa del centrodestra che sono circolati. E che Giorgia Meloni ha ricordato nel corso dell’assemblea dei grandi elettori di FdI”.

“Dopo l’inaccettabile pregiudiziale negativa della sinistra su qualsiasi nome proveniente dal centrodestra, Fratelli d’Italia propone di aggiungere personalità che nella loro storia non hanno avuto alcun trascorso politico. Tra queste, anche su suggerimento dell’autorevole Fondazione Einaudi, è stato proposto il nome di Carlo Nordio. Per rendere più agevole la convergenza di altre aree politiche qualora non ci fosse da parte della sinistra un atteggiamento strumentale”.

“Fratelli d’Italia è disponibile ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra, oltre a Nordio, anche ad altre personalità che rispondessero ai requisiti di autorevolezza, che siano rispettosi della volontà popolare e con a cuore gli interessi nazionali”.