Francia, Zemmour: «Scuole per bimbi disabili». Poi rettifica, ma non riesce ad evitare la bufera

Se voleva mettersi al centro della tensione più che dell’attenzione, Èric Zemmour c’è riuscito alla grande. Il candidato ultranazionalista alle presidenziali francesi, nonché scrittore e firma di punta di Le Figaro, è un polemista di razza. Stavolta, però, come informa il Giornale.it, ha finito per irritare tutti attirandosi commenti negativi non solo dall’area del presidente Macron e dalla sinistra di Jean -Luc Melenchon, ma persino dai neogollisti e dalla sovranista Marine Le Pen. Tutta colpa di un proposta («male interpretata», secondo Zemmour, che ha parlato di «menzogne») sul ritorno a classi scolastiche specifiche per alunni disabili.

Anche Le Pen e Pécresse contro Zemmour

« Intendevo dire che non voglio che l’ossessione per l’inclusione ci privi e ci porti a trascurare la necessità di istituzioni specializzate », ha provato a spiegare lui a polemica ormai rovente. Decisamente più “potabili” le sue precedenti proposte sulla scuola: il ritorno del grembiule e la fine dell’insegnamento dell’inglese alle elementari. In un programma fortemente identitario come il suo, ci stanno tutte. Non così, il tema della disabilità. La prima a commentare le parole pronunciate da Zemmour è stata Sophie Cluzel, ministro per la Disabilità, che ha bollato come « pietose » le sue dichiarazioni. È stata proprio questa reazione a consigliare al candidato nazionalista di rettificare.

Per l’Eliseo si voterà nel prossimo aprile