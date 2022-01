Elezione del presidente della Repubblica: segui la diretta della quinta votazione (video)

È in corso la quinta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Da oggi ci sarà una doppia seduta, hanno deciso le conferenze congiunte dei capigruppo di Senato e Camera, insieme ai rispettivi presidenti, che si sono riunite a Montecitorio. Oggi, quindi ci saranno la quinta (alle 11) e la sesta votazione, che si svolgerà alle 17.

La conclusione dei lavori è prevista entro le 15.30 per consentire la sanificazione dell’aula e ricambio dell’aria. Quindi, se la seduta dovesse protrarsi, slitterebbe anche l’inizio della seduta pomeridiana. Da domani l’inizio delle votazioni è fissato alle 9.30 e alle 16.30. Il centrodestra voterà Elisabetta Casellati nella votazione di oggi. L’intesa raggiunta al vertice sul nome della seconda carica dello Stato prevede che l’alleanza punterà sul nome Casellati a partire dalla votazione al via alle 11 e nella replica pomeridiana.

Berlusconi: “Casellati adeguata a un ruolo super partes”

“Il centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da presidente del Senato, seconda Carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes”. Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi.

Elezione del presidente della Repubblica: centrodestra vota Casellati, centrosinistra si astiene

In queste ore si è tenuta un’assemblea lampo dei grandi elettori M5S alla Camera. “State in attesa che potrebbero arrivare messaggi anche all’ultimo”, si è limitato a dire ai parlamentari il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Il Pd ha deciso di non partecipare alla prima chiama. È in corso una valutazione sulla seconda. Italia Viva non parteciperà al voto, si apprende da fonti del partito guidato da Matteo Renzi.