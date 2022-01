Botta e risposta Renzi-Tajani: “Centrodestra scandaloso”. L’azzurro lo “stende” in tre parole

In diretta da Radio Leopolda Matteo Renzi pratica lo sport preferito in questi giorni da molti esponenti del campo avverso: sparare sul centrodestra, “reo” di avere fatto molte proposte su cui chiedere agli avversari un confronto. “Siamo in presenza di un atteggiamento irresponsabile e scandaloso da parte del centrodestra. La cosa incredibile e inqualificabile è stata la caccia al candidato. Speriamo che oggi si chiuda. Ma ho l’impressione che non sarà così facile” sentenzia il leader di Italia viva.

Botta e risposta tra Renzi e Tajani

“A questo punto non escludo più l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis: sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker e non l’ha fatto, se devo andare a cercare i candidati in giro per Roma”. Prosegue la punzecchiatura di Renzi. Come se cercare candidati per stringere i tempi e trovare un’intesa condivisibile anche con centrosinistra sia un peccato. Grave è respingere al mittente ogni proposta. Va da sé che in questa fase l’ex rottamatore sia ancora molto stordito dall’indebolimento del suo ruolo di “kingmaker”: dopo la “bocciatura” di Salvini e Meloni del “suo”candidato” Pierferdinando Casini, il suo disappunto è evidente. Il sogno di essere determinante ancora una volta sta sfumando. Già giovedì aveva inveito contro un centrodestra a suo dire in vena di “bambinate”.

Tajani: “Scandalosi noi? Siamo uniti e non poniamo veti, noi…”

E’ in ascolto il coordinatore di Forza Italia, Tajani, che sconcertato dalle dichiarazioni di Renzi replica, poco prima di entrare al vertice del centrodestra. Per Renzi il centrodestra ha un atteggiamento irresponsabile… “Addirittura scandaloso? E qual è lo scandalo? Siamo sempre stati uniti, stiamo lavorando con serietà senza fare polemiche. E non abbiamo posto veti a nessuno, mai”. Così in poche battutte il coordinatore nazionale di FI arrivando a Montecitorio, liquida gli appunti pretestuosi del segretario di italia viva. Ricordandogli tre punti fermi, prima di tutto l’unità di intenti della coalizione. Un’altra risposta puntigliosa, visto che Renzi al microfono di Radio Leopolda ha tentato di mettere zizzania: “E’ evidente che il centrodestra sia diviso. Si è visto dal voto in aula e francamente non si capisce bene nemmeno quale idea abbiamo in testa la Meloni e Salvini. E’ un po’ più chiaro invece quello che vuole fare Fi”. Ma con Tajani non attacca.