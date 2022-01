Controlli su Green pass e mascherine, multe su bus e al bar. Anche per i senza fissa dimora col daspo

Controlli su Green pass e mascherine, continuano a fioccare multe salate: e tra chi continua a infischiarsene di dispositivi di protezione e certificazioni sanitarie sui bus e in palestra, spuntano anche alcuni senza fissa dimora, denunciati a piede libero per l’inosservanza del divieto di accesso nella stazione ferroviaria (Daspo Urbano). I controlli su green pass e mascherine, volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, continuano a ritmo serrato. E stando ai report della cronaca, i trasgressori e il loro raggio d’azione sono tanti e vari. A partire dalla capitale, dove i carabinieri impegnati nel monitoraggio su mezzi di trasporto e luoghi di importante traffico cittadino, proseguono a stanare e a multare inosservanti distratti e chi viola volontariamente le prescrizioni.

Controlli su Green pass e mascherine: molti i trasgressori multati

Dunque, alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore lunedì (10 gennaio ndr), proseguono i controlli dei Carabinieri. Solo nella giornata di ieri, il faro acceso sulla capitale dal Comando Provinciale di Roma, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici, ha portato i militari a effettuare verifiche all’interno e lungo le aree circostanti della stazione Termini. Dove, dopo aver controllato in totale 101 persone, tre di loro, risultati senza fissa dimora, sono state denunciati a piede libero per l’inosservanza del divieto di accesso nella stazione ferroviaria (Daspo Urbano).

Tra chi viola i divieti, spuntano anche senza fissa dimora colpiti da Daspo

Non solo. Insieme ai tre, i carabinieri hanno multato altre quattro persone per violazione del divieto di stazionamento, contestando sanzioni amministrative per complessivi 500 euro. Un’ammenda pecuniaria a cui si è aggiunto anche un ordine di allontanamento per 48 ore dall’area della stazione Termini. Tornando sul file mezzi pubblici, invece, i Carabinieri hanno sanzionato per 400 euro un 44enne di Latina, trovato senza mascherina Ffp2, prevista dalle nuove normative, a bordo di un autobus di linea.

Verifiche a tappeto su bus, palestre e bar

Mentre sul “fronte palestre” i carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario alle prese con i controlli hanno multato il titolare e la collaboratrice di una palestra della zona. La donna, una 41enne romana, perché sprovvista di certificazione verde idonea. E l’uomo, un 59enne di Guidonia, che ne ha consentito l’accesso nella struttura omettendo il controllo dei Green Pass dei dipendenti. Appena fuori Roma, invece, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno controllato 195 persone al capolinea di bus in arrivo dalla Capitale. Multando 17 di loro per mancato utilizzo della mascherina Ffp2 e 9 per mancato possesso del Green Pass.

Green pass e mascherine, non solo Roma: violazioni registrate ovunque, da Tivoli al litorale laziale

Sul litorale romano, infine, nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, invece, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato 39 trasgressori. Oltre ad aver eseguito verifiche presso 11 esercizi commerciali. Sanzionati il dipendente e il cliente di un bar: il primo per mancato controllo della certificazione verde all’accesso del locale. Il secondo per mancato possesso del Green Pass. E più si controlla, più si spiccano contravvenzioni…