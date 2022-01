Baci e abbracci senza mascherina (video): l’idolo della sinistra, Alexandra Ocasio-Cortez, si becca il Covid

Dopo le sue passerelle in Florida, senza mascherina, con baci e abbracci ai suoi sostenitori, la deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez è risultata positiva al Covid, come ha riferito il suo ufficio in una nota stando ai media Usa. A quanto pare, l’astro nascente della politica americana e idolo della sinistra mediatica internazionale e italiana, avrebbe anche manifestato dei sintomi e sarebbe in cura. Un contagio che secondo la destra repubblicana sarebbe stato causato dall’atteggiamento disinvolto e superficiale della Ocasio-Cortez, come documentato da foto e video, nella sua recente passerella elettorale a Miami, in Florida. Ventotto anni, ispanica, nata e cresciuta nel Bronx, Alexandra Ocasio-Cortez con poche risorse e contro ogni pronostico nel 2018 aveva ottenuto una schiacciante vittoria alle primarie per le elezioni di Midterm per il 14esimo distretto di New York, battendo Joe Crowley, esponente tra i più in vista del partito democratico americano.

Alexandra Ocasio-Cortez e il Covid

“Si sono manifestati sintomi ed è in convalescenza a casa”, si precisa, sottolineando che “la deputata ha ricevuto la dose booster (del vaccino) in autunno e incoraggia tutti a fare lo stesso e a seguire le linee guida della autorità sanitarie”. Negli Stati Uniti le indicazioni prevedono che chi risulta positivo e manifesta sintomi debba isolarsi per almeno cinque giorni, dopodiché si può interrompere l’isolamento in assenza di febbre per 24 ore. La deputata Alexandra Ocasio-Cortez ha poi lanciato un messaggio con l’invito a seguire le indicazioni sull’utilizzo delle mascherine.

In tanti, però, a iniziare dai giornali come il New York Post, hanno ricordato appena una decina di giorni fa, Alexandria Ocasio-Cortez fosse stata vista in vacanza in Florida, senza indossare la mascherina di protezione mentre il 30 dicembre insieme con il suo fidanzato, Riley Roberts, a un tavolino all’aperto di un ristorante giapponese di Miami Beach, mentre stava sorseggiando un cocktail e controllando il cellulare.

La foto e i video, finiti sulla rete, aveva scatenato i commenti dei sostenitori repubblicani del governatore della Florida.