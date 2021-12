X Factor 2021, il pubblico incorona Baltimora: lo show dei Maneskin incendia la finale

La serata parte in quarta con i Maneskin, che a quattro anni dal loro debutto a X Factor tornano a infiammare il pubblico sulle note di Beggin, I wanna be your slave, Mamma mia e Zitti e buoni. E poi i Coldplay, super ospiti internazionali con le loro My Universe e Higher Power. Dopo una coreografia sulle note di Born Slippy di Underworld lo show entra nel vivo con il presentatore Ludovico Tersigni che fa il punto: «Questa è la finale di X Factor e loro sono i finalisti» urla il chiamando sul palco gIANMARIA, Baltimora, Bengala Fire e Fellow, e i loro quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che si dicono “felici” di questa finale. «Parafrasando Lucio Dalla – dice Manuel Agnelli – spero che questa sera sia la sera dei miracoli, è già un miracolo che siamo qui tutti insieme».

X Factor, i duetti

La prima manche, quella dei duetti, vede i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice. Il primo a salire sul palco è Fellow che intona Underwater del suo artista preferito Mika, duettando con il suo giudice. È poi la volta di Baltimora con il suo giudice Hell Raton, che propone Otherside dei Red Hot Chili Peppers. Emma e gIANMARIA si esibiscono invece sulle note di Sulla nostra relazione, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi. Chiudono Manuel Agnelli e i suoi Bengala Fire con In Between Days dei The Cure. Al termine il primo eliminato: a lasciare il palco è Fellow, torinese, 20 anni. «E’ stato tutto quanto incredibile», dice emozionandosi.