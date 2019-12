Sofia Tornambene è la vincitrice di X Factor. Sul trono “A domani per sempre” (video)

Piccola ma tostissima. Alla fine non ce n’è stato per nessuna. Sofia Tornambene è la vincitrice della 13esima edizione di X Factor. Con il suo inedito A domani per sempre, la più piccola delle Under Donne guidate da Sfera Ebbasta ha trionfato.

La finale – in onda su Sky Uno in diretta dal Mediolanum Forum di Assago – è stata combattutissima.

Chi è Sofia Tornambene

Sedici anni, di Civitanova Marche (Macerata), studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario, Sofia Tornambene ha conquistato tutti sin dalla prima volta che è salita sul palco del talent targato Sky. Suona pianoforte, ha studiato chitarra e batteria. È introversa e diffidente ma sul palco si sente a suo agio e riesce a tirare fuori il suo carattere. Si è avvicinata al mondo musicale grazie a suo padre che è un musicista jazz.

Il genere che Sofia preferisce è il pop. I suoi idoli sono Michael Jackson, Freddy Mercury e Billie Eilish. Tra gli artisti italiani apprezza Elisa. Da circa due anni scrive canzoni che parlano delle sue esperienze personali.

“Grazie, Grazie, grazie” ha detto la 17enne, riproponendo il brano da lei scritto. Ha sconfitto i Booda, i tre musicisti romani della squadra di Samuel, permettendo a Sfera di avere la meglio sui colleghi al tavolo dei giudici alla sua prima esperienza a X Factor.

La finale e gli altri concorrenti

Il frontman dei Subsonica ha piazzato sul terzo gradino del podio l’altro gruppo della sua squadra, il duo rap della Sierra.

Quarto Davide,