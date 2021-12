Variante Omicron in Inghilterra, primi ricoveri in ospedale. Scatta l’allarme: è molto contagiosa

Dunque, è partita la corsa ai ricoveri di pazienti Covid positivi alla variante Omicron in Inghilterra. Ad annunciarlo è Nadhim Zahawi, segretario all’Istruzione, in un’intervista a Sky News. Mentre, come anticipato in un servizio di ieri, dagli esperti arrivano allarmi in serie: i casi aumenteranno a ritmo esponenziale. Il sistema ospedaliero rischia di andare in tilt.