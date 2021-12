Uccisa l’attrice messicana Tania Mendoza: era stata protagonista della serie tv “La Regina del Sud” (video)

L’attrice e cantante messicana Tania Mendoza, nota per il suo ruolo da protagonista nel film La mera Reyna de Sur, è stata uccisa in mezzo alla strada mentre aspettava che il figlio di 11 anni finisse il suo allenamento di calcio.

I fatti sono avvenuti lo scorso martedì 14 dicembre nella cittadina azteca di Cuernavaca. Secondo diversi media locali, l’attrice è stato colpita da due sicari che erano a bordo di una motocicletta ed è morta praticamente sul colpo.

Tania Mendoza era popolarmente conosciuta come “La Regina” dopo aver recitato nel film del 2003 La mera Reyna de Sur, insieme a Rafael Goyri e Rubén Gutiérrez. Un titolo tratto dal romanzo di Arturo Pérez-Reverte intitolato La regina del sud e che, in seguito, è stato adattato anche per la televisione che ha fatto conoscere l’attrice Kate del Castillo e che è andato in onda tra il 2011 e il 2019.

Chi era Tania Mendoza

Oltre a La mera Reyna del Sur , Tania Mendoza ha lavorato in oltre duecento tra film e serie tv messicane. Ha inciso come cantante anche 5 album. Tania Mendoza, il cui vero uomo era María Guadalupe Torres Mendoza, aveva 42 anni. I media locali hanno riferito che intorno alle 6 del pomeriggio, due sicari a bordo di motociclette si sono avvicinati a Mendoza. Poi hanno sparato alla donna e sono fuggiti dalla scena del crimine.

Una fonte a conoscenza della vicenda ha informato il quotidiano locale Diario de Morelos che “la vittima potrebbe aver avuto qualche collegamento” con il narcotrafficante Héctor Beltrán Leyva, noto come El Barbas. Solo in questa settimana è la terza donna uccisa nella stessa città del Messico. Nel 2010, Mendoza era stata rapita insieme a suo marito e suo figlio e aveva denunciato minacce di morte.

Anche la successiva protagonista della Regina del Sud, Kate del Castillo, era finita sulle pagine della cronaca nera. Per i suoi rapporti pericolosi con il boss El Chapo era anche stata coinvolta in un’inchiesta della polizia messicana assieme all’attore americano Sean Penn.