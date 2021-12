Suppletive, Conte batte in ritirata e tante grazie a Letta: Calenda lo inguaia, ma Giuseppi ha la scusa pronta

È durato poco il sogno di gloria di Conte di conquistare un seggio in Parlamento. Lui stesso, ex premier per chiamata diretta, è costretto ad ammetterlo in conferenza stampa a Montecitorio dove, ostentando una forzata disinvoltura, dichiara: «Ho declinato la proposta a candidarmi alle suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri». Inondato dalle polemiche. Impelagato nella presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle. Messo alle corde dal Movimento che sembra più subire che dirigere. Accerchiato dalle critiche e assediato da ostacoli di ogni sorta, Conte rinuncia. E schermandosi dietro il paravento movimentista – che fin qui sembra rigettarlo come un corpo estraneo all’organismo grillino – rilancia spudoratamente: «Avremo un Movimento capace di agire come squadra. Nessuno andrà più in ordine sparso», dice mostrandosi convinto, il leader della sfrangiata compagine pentastellata.

Conte rinuncia alla candidatura alle suppletive alla Camera

Aggiungendo persino ottimisticamente che: «Ora c’è la possibilità di far compiere uno scatto al M5S. Puntando alle competenze dei suoi uomini e delle sue donne, per vincere le sfide che ci attendono. E difendere le conquiste già ottenute. Il 9 e il 10 dicembre gli iscritti sono chiamati a pronunciarsi sull’approvazione della nomina dei cinque vicepresidenti. E sull’elezione dei componenti dei comitati politici» ha detto Conte. Due grane non da poco per il leader M5S, che però Conte rilancia come due sfida alla portata. Una partita su cui le squadre in campo – modello contrade antagoniste del Palio di Siena – si accapigliano già da tempo.

La scusa di Conte sulla rinuncia alle suppletive: troppo impegnato col M5S

Tanto che, non potendo evitare il riferimento alle fronde intestine in corso, l’avvocato sentenzia: «A pronunciarsi saranno migliaia di iscritti. La partecipazione è l’unico modo che conosciamo per condividere il progetto. Avremo un Movimento capace di agire come squadra. Mi piace sottolineare che le decisioni verranno deliberate da migliaia di iscritti, che contribuiranno a decidere al di fuori di caminetti e stanze segrete». Che pure esistono e che fanno di lui un uomo sempre più solo al comando… Una figura di spicco più che il M5S che presiede, per gli alleati del Pd. A cui, non per niente, si deve il sogno – e i famosi 15 minuti di gloria – svanito con l’annuncio del ritiro prima di scendere in campo.