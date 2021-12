Ravanusa, tra i dispersi Giuseppe e Selene. Lei, infermiera, è incinta al nono mese

Ci sono anche due giovani da poco sposati, Giuseppe Carmina e Selene Pagliarello, tra i sei dispersi della tragedia di Ravanusa (Agrigento). La palazzina in cui la coppia si trovava è praticamente “esplosa” per una probabile, ma verifiche sono ancora in corso, fuga di gas del metanodotto.

Giuseppe e Selene erano andati a trovare i genitori di lui

Giuseppe e Selene – racconta La Sicilia – “lei di professione infermiera e incinta di nove mesi, erano andati a trovare i genitori di lui, Angelo Carmina che risulta disperso e la moglie Enza Zagarrio che è stata trovata morta. I due abitavano al terzo piano della palazzina crollata mentre negli altri piani, quattro in tutto, vivevano altri parenti”.

Selene doveva partorire tra una settimana

Selene avrebbe dovuto partorire tra una settimana. E’ infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Su Facebook si vede la fotografia del loro matrimonio, avvenuto nell’aprile scorso. La coppia si sarebbe dovuta sposare a settembre del 2020 ma il lockdown aveva cambiato i loro piani.

“Eccoci qui – scriveva Selene su Facebook l’11 settembre dell’anno scorso – a poche ore da quello che avevamo sempre sognato. Lo abbiamo immaginato, preparato nei minimi dettagli, abbiamo preparato con tanti sacrifici la nostra casa che e’ li’ a guardarci e a dirci aspetto voi. Eravamo pronti sì, ma qualcosa e’ andato storto. Avevamo immaginato un 2020 tutto rose e fiori e così e’ stato, un anno di cambiamenti tutti positivi; settembre doveva essere la ciliegina sulla torta, ma così non sarà. Qualcuno da lassù ha deciso per noi qualcosa di speciale, qualcosa che va al di la’ dalle nostre aspettative, come a dire il 2020 doveva essere l’anno di cambiamenti importanti ma non quello del vostro matrimonio. Il 12 settembre rimarrà sempre una data importante perché grazie a quella data abbiamo costruito il nostro futuro. Dobbiamo solo pazientare un altro po’ aspettando il 10 aprile 2021 affidandoci a chi da lassu’ ci ha guidati fino ad ora“. Ad aprile il matrimonio e oggi la tragedia. A una settimana dal parto di Selene.