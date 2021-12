Pnrr Abruzzo, s’insedia la cabina di regia: selezionerà 33 esperti. La soddisfazione di Marsilio

Si è insediata nel pomeriggio a L’Aquila la cabina di regia Pnrr Abruzzo composta dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio; dal presidente dell’Upi, Angelo Caruso; dal presidente di Anci, Gianguido D’Alberto e dall’assessore al personale, Guido Quintino Liris, che ne è anche coordinatore.

Pnrr Abruzzo, i compiti della cabina di regia

La cabina di regia svolgerà una serie di compiti, supportata dalla task force tecnica regionale. Il primo dei quali è procedere con urgenza alla selezione dei 33 esperti che sono stati assegnati all’Abruzzo, per la copertura dei quali il ministero della Funzione pubblica ha selezionato 220 candidati. I profili chiesti dall’Abruzzo, in condivisione con Anci ed Upi per smaltire gli arretrati negli uffici e consentire, quindi, la piena attuazione dei progetti Pnrr, vanno dagli esperti gestionali, ai geologi, dagli esperti in edilizia, rinnovabili e ambiente agli esperti giuridico, digitale ed amministrativo. Soddisfazione del presidente Marsilio per il quale in questa partita «Regione Abruzzo ha corso con gran velocità per rispondere al meglio alle sfide che ci attendono».

Pnrr Abruzzo, insediata la cabina di regia

Dello stesso tenore Liris che rivendica «una perfetta sintonia con il ministero della Funzione pubblica ed il rispetto del cronoprogramma. I prossimi appuntamenti sono la contrattualizzazione degli esperti entro il 31 dicembre e, sempre entro la stessa data, la predisposizione di un piano di lavoro allo scopo di indirizzare fin da subito il contributo degli esperti alla conclusione delle pratiche inevase in diversi settori, tra i quali quello delle procedure ambientali e delle bonifiche». Oltre alla cabina di regia e alla task force tecnica regionale sono previste l’Unità territoriale Pnrr e l’Unità regionale Pnrr, entrambe con il compito di cogliere i risultati previsti dai target. Alla cabina di regia il compito di monitorare l’avanzamento del lavoro degli esperti.