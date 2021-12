Dalla Corea del Nord alla micro isola con 67 abitanti: i dieci Paesi Covid-Free secondo l’Oms

Sono 273.900.334 i casi di Covid accertati nel mondo dall’inizio della pandemia, per un totale di 5.351.812 decessi, di cui oltre 45mila nell’ultima settimana. È quanto indicano i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità. In cima alla triste classifica dei contagi e dei morti gli Usa, con 50.415.500 di casi accertati e oltre 800mila morti. Di contro, secondo l’Oms, vi sarebbero 10 Paesi o territori Covid-Free, ovvero nei quali il virus non circola affatto.

I dubbi su Corea del Nord e Turkmenistan

Questa classifica virtuosa comprende per lo più isole piccole o piccolissime con popolazioni che vanno da 67 abitanti a un massimo di circa 120mila, con le sole eccezioni di Turkmenistan e Corea del Nord, rispetto ai quali però permangono molti dubbi sull’attendibilità dei dati forniti. Più credibile la situazione degli altri territori indicati come Covid-free, che per geografia e numero di abitanti potrebbero essersi davvero messi al riparo dalla pandemia, sebbene il condizionale resti d’obbligo.

Quelle Isole piccole e piccolissime che risultano Covid-Free

Si tratta, infatti, di Kiribati, repubblica del Pacifico centrale composta da 33 atolli e varie isolette per una popolazione complessiva che la Banca mondiale nel 2020 ha indicato come di 119.446 abitanti; Micronesia, Stato insulare dell’Oceania da 115mila abitanti; Nauru, repubblica indipendente nell’area della Micronesia da meno di 11mila abitanti; Niue, isola a Nord della Nuova Zelanda che di abitanti ne ha 1600. Nella lista dei luoghi dove non si sono ancora rilevati ufficialmente casi di Covid compaiono anche le Isole Pitcairn, 67 anime nel Pacifico meridionale; l’Isola di Sant’Elena, che con i suoi 4.350 abitanti si trova nell’Atlantico centro-meridionale e come le Pitcrain fa parte dei Territori britannici d’Oltreoceano; il territorio neozelandese di Tokelau, che ha circa 1400 abitanti; l’arcipelago di Tuvalu, meno di 12mila abitanti in Polinesia.