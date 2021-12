Bellanova, duro attacco a Conte: «L’avvocato del popolo è sempre dalla parte della poltrona»

Un nuovo durissimo attacco da un’esponente renziana ai Cinquestelle. E in particolare al loro leader (o presunto tale). A sferrarlo è Teresa Bellanova. «Vorrei rassicurare l’avvocato del popolo Conte», scrive su facebook. «Italia Viva è saldamente nel campo riformista, impegnata per il Paese e per le cittadine e i cittadini».

Bellanova contro i Cinquestelle: populismo opportunista

«Per questo, continueremo a opporci con forza a ogni forma di populismo opportunista e senza scrupoli». In particolare, «a chi, come lui, non esita a schierarsi da una parte o dall’altra a seconda della convenienza». La Bellanova snocciola le tappe grilline: «Prima coi sovranisti, poi punto di riferimento fortissimo dei progressisti. Prima con la destra, poi con la sinistra. Ma alla fine, sempre dalla parte della propria poltrona».

L’affondo contro il reddito di cittadinanza

Pochi giorni fa un altro attacco. «Ci vogliono accusare dicendo che siamo contro i poveri perchè contrastiamo il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la negazione della dignità delle persone».