Verona, irriducibile No Vax incinta intubata e in fin di vita. Il feto resiste, si tenta un disperato salvataggio

L’insegnante, contagiata con tutta la famiglia non vaccinata è incinta di 6 mesi ed era stata trasferita da Trieste per essere sottoposta alla circolazione extracorporea che permette l’ossigenazione del sangue. Anche il marito e la mamma della donna sono stati contagiati dal Covid, a conferma di una volontà familiare di non vaccinarsi.

Secondo i medici che la stanno curando, anche se la donna dovesse riprendersi, il feto rischia comunque di nascere con danni cerebrali determinati dalla mancanza di ossigenazione adeguata. Enrico Polati, direttore dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, al Corriere del Veneto non si sbilancia sull’evolversi del quadro clinico della donna. “La paziente è sottoposta a ventilazione, il bambino che porta in grembo sarà tenuto in pancia il più a lungo possibile”.

La donna e il marito, per le loro convinzioni No Vax, erano arrivati al punto di iscrivere l’altra figlia in una scuola materna slovena, dove non esiste l’obbligo di sottoporre i bambini a vaccinazioni pediatriche.