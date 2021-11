Usa, i sondaggi bastonano Biden alla vigilia del vertice con Xi Jinping: popolarità ai minimi storici

Mentre si prepara al vertice virtuale con Xi Jinping, il presidente Usa Joe Biden riceve una mazzata dai sondaggi: la sua popolarità, infatti, è scesa ai minimi storici. A evidenziarlo è una rilevazione pubblicata dal Washington Post e dall’emittente Abc News, secondo la quale solo il 41% della popolazione apprezza l’operato dell’attuale inquilino della Casa Bianca, mentre il 53% giudica negativamente il presidente.

La popolarità di Biden in caduta da mesi

Il report, condotto su un campione di mille persone con un margine di errore di 3,5 punti percentuali, non è una sorpresa. L’immagine di Biden, infatti, è in caduta libera negli ultimi mesi. A giugno il presidente aveva ancora il 50% dei consensi, ma a settembre, periodo a cui risale l’ultimo sondaggio paragonabile con quello del Washington Post e dall’Abc, erano scesi al 44%. Tra i democratici, coloro che appoggiano Biden sono scesi dal 94% all’80%, mentre non apprezza il suo operato il 58% degli indipendenti. In particolare oltre la metà degli americani accusa Biden per l’incremento dell’inflazione e 6 su 10 ritengono deludente la sua azione nei primi dieci mesi di mandato.

Il fronte interno dell’inflazione e quello esterno con la Cina

È dunque in questa cornice interna, nella quale il presidente si appresta a firmare il piano per le infrastrutture, dipingendolo come un viatico per l’inflazione, che Biden arriva all’atteso vertice in video conferenza con Xi Jinping. I due hanno appuntamento per stasera alle 19.45, ora di Washington, quando in Italia saranno le due meno un quarto del mattino. Durante il colloquio, ha reso noto nei giorni scorsi la Casa Bianca, «il presidente Biden metterà in chiaro le intenzioni e le priorità degli Stati Uniti e sarà chiaro e franco sulle nostre preoccupazioni riguardo alla Cina». I due leader discuteranno in particolare «i modi per gestire in modo responsabile la competizione tra Usa e Cina e allo stesso tempo modi per lavorare insieme dove i nostri interessi sono allineati».

Il vertice virtuale tra Biden e Xi Jinping

Il vertice virtuale sarà il primo “faccia a faccia” tra i due leader dall’insediamento di Biden alla Casa Bianca, e dopo che Xi Jinping ha disertato la partecipazione di persona sia al G20 di Roma che alla Cop26 di Glasgow, ricevendo critiche esplicite dal presidente americano. Alla vigilia del vertice, che avviene in un momento in cui le tensioni tra Washington e Pechino sono acuite per la questione di Taiwan, Usa e Cina hanno comunque firmato un accordo per la collaborazione sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici.