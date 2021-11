Usa, assolto dopo 43 di carcere dall’accusa di triplice omicidio. È accaduto in Missouri

Detenuto assolto negli Usa dopo una lunghissima detenzione. Il detenuto afroamericano Kevin Strickland è stato assolto dopo 43 anni di carcere dall’accusa di triplice omicidio della quale si era sempre dichiarato non colpevole. Il suo caso segna la più lunga detenzione di un innocente nella storia del Missouri e una delle più lunghe di tutti gli Stati Uniti. Strickland, 62 anni, nel 1979 era stato condannato all’ergastolo senza possibilità di avere la libertà condizionale per i primi 50 anni da una giuria composta interamente da bianchi. I suoi primi desideri sono stati quello di recarsi sulla tomba della madre e di vedere l’Oceano, che non ha mai visto.

Usa, assolto dopo 43 anni di carcere

Come ricorda il Washington Post, Strickland è stato condannato per gli omicidi commessi nel 1978 di Sherrie Black, 22 anni, Larry Ingram, 21, e John Walker, 20 anni. La condanna gli è stata inflitta nonostante nessuna prova lo collegasse fisicamente alla scena del crimine, i membri della sua famiglia gli avevano fornito un alibi e i testimoni ammessi hanno dichiarato che non si trovava sul luogo del delitto. Il caso è stato costruito sulla testimonianza di Cynthia Douglas, l’unica sopravvissuta e testimone oculare, che in seguito ha tentato più volte di ritrattare la sua testimonianza dicendo di essere stata messa sotto pressione dalla polizia. La sua storia nel 2021, ha riacceso l’attenzione nazionale dopo che gli ex pubblici ministeri nel suo caso hanno affermato che era innocente e ne hanno chiesto il rilascio. Due uomini che si sono dichiarati colpevoli degli omicidi hanno affermato che Strickland non era coinvolto.

«La sentenza di condanna deve essere annullata»