Tredicesima e pensione si possono riscuotere in anticipo da oggi. Ci sarà anche il Bonus Natale 2021

Tredicesime già in arrivo insieme con le pensione. Anche gli assegni pensionistici di dicembre 2021, raddoppiati per fin anno, potranno essere riscosse anticipatamente presso gli sportelli di Poste Italiane. Questo è quanto prevede l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile numero 808 del 12 novembre 2021, che ricalca quanto già stato fatto in precedenza durante tutto il periodo della pandemia da Covid-19.

Per il mese di dicembre 2021, in particolare, la tredicesima e la pensione potrà essere riscossa da oggi, 25 novembre al 1° dicembre, seguendo il calendario di Poste Italiane. Si ricorda che l’anticipo vale solo per i percettori di trattamenti pensionistici da parte dell’Inps che riscuotono presso l’Ufficio Postale. Chi riceve la pensione direttamente con accredito presso il proprio conto corrente (bancario o postale) vedrà l’erogazione della pensione il primo giorno bancabile del mese, in questo caso il 1° dicembre.

Ovviamente l’assegno di dicembre sarà più consistente in quanto conterrà anche l’accredito della tredicesima sulla pensione.

Tredicesima e pensione, ecco il calendario delle Poste

Tredicesima e pensione verranno accreditate a partire da giovedì 25 novembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 8.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Insieme alla tredicesima pensione 2021 per alcuni arriverà anche il cosiddetto Bonus Natale 2021, ovvero una misura di sostegno introdotta dal Governo con la legge finanziari del 2021 e confermate con l’ultima legge Sostegni Bis. A ricerverlo saranno principalmente pensioni con una soglia di reddito molto bassa. Il bonus è pari a 154,90 euro a scalare a seconda delle proprie entrate. La somma viene erogata direttamente nella busta paga degli aventi diritto insieme alla tredicesima pensione 2021.

Il pagamento delle pensioni in contanti avverrà in base al calendario definito secondo l’alfabeto: