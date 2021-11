Tragedia a Viterbo, bimbo ucciso con una coltellata dal padre: aveva il divieto di avvicinamento

Tragedia familiare a Cura di Vetralla (Viterbo), dove un bambino di 10 anni, Mattias, è stato trovato senza vita con una ferita da taglio alla gola nella sua abitazione. Ad ucciderlo sarebbe stato il padre che avrebbe poi minacciato di far esplodere la casa aprendo il gas. La madre è stata trovata ferita con numerose coltellate accanto al piccolo. L’uomo aveva un divieto di avvicinamento emesso dal gip per un problema familiare.

Viterbo, bimbo ucciso da padre. Era fuggito da un ospedale Covid

Vittima innocente di una situazione familiare complessa. Un vero orrore arrivato -come si credeva in un primo momento – al culmine di un lite tra i due coniugi. Imvece gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’orrore piuttosto complessa che ha a vuto come esito la morte del piccolo innocente. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco che erano arrivati sul posto per una presunta fuga di gas. Ma quando sono arrivati sul posto, in via Luzi, pronti appurare se ci fossero pericoli per la segnalata perdita di gas, si sono trovati di fronte a una scena di tutt’altro tipo.

Viterbo, bimbo ucciso: l’uomo aveva il divieto di avvicinarsi alla famiglia

Mirko Tonkov (polacco), positivo al Covid-19, era ricoverato in una struttura ospedaliera di Roma. Ma ieri nel primo pomeriggio si sarebbe allontanato per raggiungere Cura. Poi la tragedia. L'uomo aveva un divieto di avvicinamento emesso dal gip del Tribunale per un problema familiare. Quando poi i soccorritori sono entrati nell'abitazione, con l'ausilio dei carabinieri, hanno trovato il bambino con una profonda ferita alla gola, ormai senza vita. In stato confusionario i genitori.

La madre del bimbo accoltellato è sotto choc