Silvio Berlusconi riceve la terza dose e fa il segno della vittoria: «Ora tocca a voi» (video)

Pollice verso l’alto, segno di vittoria e un invito a vaccinarsi tutti e al più presto: Silvio Berlusconi ha ricevuto a Milano la terza dose e ha celebrato l’occasione con un video sui social che immortala il momento. Nel breve filmato si vede il leader di Forza Italia in camicia bianca, con la manica alzata pronto a ricevere l’inoculazione, attesa con il pollice alzato. Quando poi l’iniezione è fatta, il gesto diventa quello della vittoria.

Berlusconi riceve la terza dose

«I vaccini sono lo strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti e lockdown. Tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose», si legge nel post a corredo del video, che si conclude con il Cav che porta indice e medio in posizione di “v” sul braccio.

L’invito del Cav: «Vaccinati anche tu»

«Vaccinati anche tu», è la scritta che campeggia sulla schermata finale del filmato, uno sfondo blu con tanto di firma di Silvio Berlusconi e simbolo di Forza Italia. Sotto passano le note evocative di Ao te encontrar, “Dopo averti trovato”. In Lombardia, ha riferito ieri l’assessore al Welfare, Letizia Moratti, sono già 1,4 milioni i cittadini che hanno aderito alla campagna per il richiamo, che da mercoledì è aperta anche alla fascia 40-59enni.