Scuola elementare di Edimburgo fa indossare anche ai maschi la gonna nel nome della “parità gender”

Ai bambini e alle bambine di una scuola elementare in Scozia è stato chiesto ieri di venire alle lezioni tutti indossando la gonna per promuovere l'”uguaglianza”. L’iniziativa alla Castleview Primary di Edimburgo è stata accolta con disappunto da parte di molti genitori. Alcuni hanno appoggiato la campagna, ma una madre ha implorato la scuola di “lasciare che i bambini facciano i bambini”.

L’iniziativa prende spunto da quanto accaduto in Spagna qualche mese fa. In una scuola, la Virgen de Sacedón di Valladolid, uno studente di 15 anni, Mikel Gómez, era stato espulso per essere andato in classe con una gonna per affermare la sua non conformità di genere. In segno di solidarietà, molti compagni e anche insegnanti decisero di andare in classe indossando, anche loro, una gonna. “Una scuola che educa al rispetto, alla diversità, all’educazione e alla tolleranza”, scrisse sui social uno degli insegnanti, seguito dagli appelli di molti alunni al grido di “Vestiti come vuoi”.

In Spagna è stata lanciata la campagna “Indossa una gonna a scuola”