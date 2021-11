“Questo è pazzo!”. Panico in autostrada, Tir in contromano. Il drammatico video della folle corsa

Nessun incidente, ma solo per miracolo. Il Tir in contromano ha percorso cinque chilometri in contromano, a forte velocità, sull’autostrada Torino-Savona, tra un’area di servizio e il casello di Ceva (Cuneo), dove è stato intercettato da una pattuglia della polstrada allertata dalle chiamate di numerosi automobilisti nel panico. “Questo è pazzo!”, si sente nel video di un automobilista che ha filmato la scena dall’altra corsia, cercando di avvisare l’autista del Tir a colpi di clacson, invano. Il fatto è accaduto giovedì sull’autostrada A6 Torino-Savona, tra l’area di servizio di Priero e l’uscita di Ceva, con protagonista un autista ucraino, di 56 anni,che viaggiava su un messo della Dachser, un’azienda di trasporto merci tedesca. Il contromano è proseguito fino a quando il camion è stato fermato dalla Polizia Stradale e ‘scortato’ in sicurezza per gli accertamenti del caso. All’autista, che ha dichiarato di aver sbagliato corsia dopo essere uscito da un autogrill, è stata ritirata la patente, fermo del camion per tre mesi e multa da 2 mila euro.

Il video del contromano del Tir