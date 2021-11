Mario può morire, via libera al primo suicidio assistito in Italia: risponde ai requisiti fissati dalla Consulta

Per il Comitato etico ci sono le quattro condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale: e arriva l’ok, il primo via libera in Italia, al suicidio assistito del 43enne Mario (un nome di fantasia ndr), tetraplegico da dieci anni. Un sì confermato dall’Azienda Sanitaria delle Marche, che conferma una precedente approvazione della procedura arrivata dal tribunale a giugno. E che interrompe l’attesa che ha incagliato il caso fino al parere del comitato tecnico di Ancona. Che ora, seguendo le indicazioni della Consulta sancite nella sentenza sul caso del dj Fabo, è arrivato. E non c’è ritorno. L’ultima parola del dibattito sul fine vita sta dunque in questo verdetto, che torna a dividere politica e opinione pubblica. Chi invoca la fine medicalmente assistita di una vita di sofferenze. E chi prova sgomento per la risposta giuridica a un tema delicato e ideologicamente irrisolto. Una soluzione, che delegittima motivazioni etiche e recriminazioni morale. E azzera definitivamente il concetto di speranza. E il valore assoluto della vita umana.

Via libera al primo suicidio assistito in Italia

Dunque Mario può morire. Per lui tetraplegico da 10 anni è arrivato l’ok dall’Azienda Sanitaria delle Marche. Ora, come riferiscono siti e tv a loop, potrà accedere alla procedura per il suicidio medicalmente assistito. E mettere fine per via iatrogena a un’esistenza che negli ultimi anni si era ridotta a una quotidianità di dolore interiore e sofferenza fisica. «Mi sento più leggero, mi sono svuotato di tutta la tensione accumulata in questi anni», rivela Mario alla notizia dell’ok al suo fine vita. E commentando il da primo malato ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito in Italia, dopo aver letto il parere del Comitato etico aggiunge: «Sono stanco e voglio essere libero di scegliere il mio fine di vita –rende noto l’Associazione Coscioni –. Nessuno – dice in un video – può dirmi che non sto troppo male per continuare a vivere in queste condizioni. E «condannarmi a una vita di torture. Si mettano da parte ideologie. Ipocrisia. Indifferenza. Ognuno si prenda le proprie responsabilità perché si sta giocando sul dolore dei malati».