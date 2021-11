Maradona all’asta: in vendita case, auto e cimeli. Ci sono anche palloni e libri autografati

Diversi oggetti appartenuti a Diego Armando Maradona verranno messi all’asta nel prossimo mese di dicembre. Lo riporta il quotidiano sportivo argentino Olè aggiungendo che il ricavato sarà destinato ai suoi eredi diretti, ovvero i suoi cinque figli: Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana e Dieguito. Come si legge sull’Adnkronos, verranno anche messe all’asta due case, una nel quartiere di Villa Devoto a Buenos Aires e l’altra nella città di Mar del Plata; tre auto (due BMW e una Hyundai) e diversi altri oggetti che Maradona conservava in un magazzino: orologi di marca, diversi palloni, libri autografati e persino una chitarra con dedica al “più grande della storia da Vicentico”, un cantante argentino.

Maradona, ecco gli oggetti messi in vendita

Tra gli oggetti appartenuti al “Pibe de Oro” più particolari messi in vendita 13 palline dell’artista colombiano Mr Bling: una in argento con la scritta “1986”, con la firma di Diego e alla base la frase: “La pelota no se mancha, il pallone non si sporca, Diego Armando Maradona”; una d’oro con la firma di Diego, una del Barcelona, ​​una del Napoli e una del Boca. Oltre a un umidificatore per sigari cubani e una caffettiera, non manca anche una collezione di maglie autografate, tra le quali spiccano una del Napoli di colore rosso firmata da Hamsik e una d’allenamento del Brasile con la dedica di Rivelino.

I messaggi nel giorno del suo compleanno

Lo scorso 30 ottobre Maradona avrebbe compiuto 61. Tantissimi i messaggi sui social per ricordarlo. «Dio gli ha dato il genio, il mondo gli ha dato il suo amore», ha scritto Pelé. «Oggi – ha continuato – è il compleanno di Diego. Per sempre, in questo giorno, chiunque ami il calcio ricorderà cosa faceva con la palla. Quanto a me, personalmente, ho la possibilità di ricordare con affetto la bellissima amicizia che abbiamo avuto. Questi ricordi sono un vero regalo». Su Twitter il Napoli lo ricordato così: «Oggi, nel 1960, nasceva il più grande. Buon compleanno, Diego! #Maradona 1960 – Infinito. #ForzaNapoliSempre».