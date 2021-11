L’Isis minaccia di nuovo Di Maio: “Il Califfato è pronto a colpire lui e Roma”. Solidarietà di Conte

La diffusione della foto in primo piano insieme a quella del segretario di Stato Usa rappresenta, secondo gli esperti, una minaccia diretta al responsabile della Farnesina. Nell’editoriale il gruppo terroristico lancia una serie di minacce: “Proclameremo il califfo con pallottole e munizioni”; “irromperemo nelle vostre sale conferenze”; “Terrorizzare gli infedeli è un ordine divino”. In ambienti della sicurezza la diffusione della foto viene considerata un chiaro segnale “minatorio” nei confronti di Di Maio. La circostanza viene definita “molto preoccupante”. A luglio Di Maio aveva presieduto a Roma il vertice sul terrorismo a cui aveva partecipato anche il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken. In quella occasione la rivista aveva scritto: “Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che non basta combattere lo stato islamico in Iraq e Siria; ma bisogna guardare altre regioni in cui è presente, sostenendo che l’espansione dello stato islamico in Africa e nel Sahel desta preoccupazione; e proteggere le coste europee significa proteggere l’Europa”.

