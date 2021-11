Il leader dei No Vax in Veneto è ricoverato per Covid in terapia sub intensiva. Era stato a Medjugorje

Il leader no vax Veneto Lorenzo Damiano, come si legge sul sito dell’Ansa.it, membro del movimento “Norimberga 2” con cui si era candidato alle ultime elezioni per il sindaco di Conegliano, in provincia di Treviso, ha contratto il Covid ed è ricoverato in terapia sub intensiva all’ospedale di Vittorio Veneto. Come riportano i giornali locali, l’uomo si sarebbe contagiato a Medjugorje, dove recentemente si era recato in pellegrinaggio.