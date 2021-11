I vegani segnano un altro colpo: la Findus lancia i bastoncini senza pesce (ma con lo stesso sapore)

Prima l’Ue che finanzia la carne sintetica, ora un grande marchio dell’industria alimentare come Findus che converte alla cultura del “meat free” uno dei sui prodotti più conosciuti, i bastoncini: sul mercato arrivano quelli vegani. Tempi duri per l’alimentazione vecchio stile, messa sempre più in discussione dalle nuove mode e dai nuovi diktat.

Findus lancia i bastoncini vegani: sanno di pesce senza pesce

I bastoncini “veg” Findus faranno parte della linea Green Cuisine, tutta a base vegetale, e rappresentano, spiega l’azienda, il primo «fish alternative». In particolare, saranno a base di fiocchi di riso. Insomma, un prodotto che col pesce non c’entra nulla, ma che ne riproduce il sapore. O, almeno, ci prova.

La conquista del mercato “meat free”

La novità, che con ogni probabilità farà storcere il naso a più d’uno, promette comunque di essere un successo di mercato. Almeno stando ai risultati dichiarati dalla Findus rispetto alle altre proposte della gamma Green Cuisine: lanciata poco più di un anno fa – fa sapere l’azienda – ha conquistato il 26% del mercato dei prodotti “meat free” in Italia. E l’obiettivo è quello di cavalcare sempre di più la tendenza “veg”, arrivando per quest’anno a raddoppiare il fatturato e, entro il 2025, a coprire un giro d’affari di oltre 200 milioni solo con Green Cuisine.

Come cambiano i consumi degli italiani

La stessa Findus, del resto, ha chiarito che sempre più italiani scelgono prodotti vegani: nel primo semestre del 2021 la spesa per questi prodotti è arrivata a 312 milioni di euro (+14,7% sul 2020), con quasi un quarto (22%) di tutte le proteine assunte in Italia che ormai è di origine vegetale .