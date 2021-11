Futurismo,va all’asta a Parigi la copia originale del “Manifesto” di Marinetti: quanto è quotata

Va all’asta da Sotheby’s a Parigi una rara copia originale del “Manifesto del Futurismo” del poeta e artista Filippo Tommaso Marinetti. Si tratta del celebre testo programmatico che fu pubblicato sulla prima pagina del quotidiano parigino “Le Figaro”: era il 20 febbraio 1909. Il Manifesto sconvolse tutto il mondo accademico dell’arte del tempo e presentò il movimento d’avanguardia sulla scena mondiale.

Futurismo: va all’asta a Parigi la copia originale del “Manifesto”

All’asta va l’unica copia dell’originale. Esposta in musei di tutto il mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, il Guggenheim Museum di New York e la National Gallery of Art di Washington. E’ una una delle pochissime rimaste. L’esemplare è stimato 8.000-12.000 euro e sarà offerto all’asta per la prima volta come parte della vendita online dedicata al movimento del Futurismo.

Manifesto del Futurismo: una delle pochissime copie rimaste

Le offerte partiranno dal 30 novembre al 7 dicembre e riguarderanno un gruppo di circa 30 opere: disegni, lettere, collage e manoscritti provenienti tutti dalla stessa collezione: 20 tra questi furono già nella collezione di Marinetti stesso. Tra le opere anche l’importante collage del 1915 di Filippo Tommaso Marinetti intitolato “Zang Tumb Tuuum” : lavoro che racchiude le sue opinioni sulla glorificazione della modernità, la velocità e la macchina. In asta anche lavori a cui Marinetti teneva molto come prove corrette di un progetto inedito e diversi disegni originali: tra questi una parodia di un manifesto pubblicitario. La vendita offre inoltre opere di artisti contemporanei a Marinetti: come Francesco Cangiullo, Fortunato Depero, Paolo Buzzi e Angelo Rognoni, che insieme a lui guidarono la rivoluzione futurista.