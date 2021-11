«Fomenti l’odio», «sei tu che vomiti odio contro di me»: duro scontro in tv tra Paragone e Bassetti

Paragone e Bassetti hanno mandato in tilt “Cartabianca” su Rai 3. Sono volati stracci. Fin dall’inizio Bianca Berlinguer ha spiegato ai telespettatori che la puntata che stava cominciando non sarebbe stata particolarmente semplice per lei. Ha iniziato a battibeccare con Belpietro, ma il pegguio doveva arrivare con lo scontro tra il l’ingettivologo del San msrtino di Genova e il senatore di Itlexit che sul green pass, come dire, divergono “lievemente”.

Volano stracci tra Paragone e Bassetti a “Cartabianca”

“Le persone come Paragone sono fomentatori d’odio“: Matteo Bassetti parte lancia in resta. La replica non si è fatta attendere: “Ringrazio Bassetti per aver vomitato odio contro di me e aver detto che sono un cretino. Lei dovrebbe denunciarmi“, risponde Paragone che non nasconde la furia. Al centro del diverbio vaccini e green pass. L’infettivologo del San Martino di Genova sarebbe favorevole addirittura a un suo inasprimento, perché “si stanno facendo poche prime dosi. Quindi per alcune attività si potrebbe decidere di rilasciare il Green Pass solo se si è vaccinati”. Ha spesso lamentato che l’Italia sia diventato un tamponificio.

Paragone a Bassetti: “Fucilateci…”

Non l’avesse mai detto. Paragone ha perso la bussola, lui che sempre si è detto contrario a questo strumento perché a suo dire è inefficace. Sempre ha difeso chi scende pacificamente in piazza a protestare. A tal proposito ha detto: “A questo punto mettiamo un asterisco sulla Costituzione e manifesteremo solo come piace a loro. Noi diventiamo disertori che devono essere fucilati“. Non si tiene, i toni si accendono. Serataccia per Paragone. La Berlinguer gli obietta: “Puoi dire quello che vuoi. Sai benissimo che ogni volta che sei venuto da me hai potuto dire quello che vuoi. Non fare la vittima”.

“Non fare la vittima”. E Paragone perde le staffe

Calmate apparentemente le acque la parola è passata a Roncone, che ha definito “sacrosanto” l’ipotesi di un prolungamento dello stato di emergenza e del Green pass. In sottofondo Paragone ha un sussulto, tenta di replicare ma il giornalista del Corriere della sera l’ha immediatamente tacitato: “Paragone, bravo eh. Lei non mi interrompa. Ha fatto il suo show…”. E’ stato allora che Gianluigi Paragone ha perso le staffe del tutto, ha preso una sciarpa e se l’è messa davanti alla bocca come un bavaglio, in segno di protesta.