Fedez in politica? Povia: «Dopo questo governo va bene pure lui». E Gene Gnocchi rincara la dose

«È un processo di osmosi. Fedez e Ghali in politica, Renzi e Salvini a fare i rapper. Ci guadagnerebbe sia la politica che il rap». È l’ironico commento all’Adnkronos di Gene Gnocchi, che interviene così sulle ultime vicende e commenta la notizia che la società di Fedez ha registrato ieri il dominio fedezelezioni2023.it, inducendo molti a pensare ad un prossimo impegno del rapper sul fronte politico.

Povia: «Dopo questo governo va bene anche Fedez»

In campo anche Povia. «Dopo questo governo, credo vada bene anche Fedez», dice all’Adnkronos. «Sicuramente lo vedrei alle Pari Opportunità in coppia con Zan – ironizza Povia – che promuovono borsette e scarpe arcobaleno by Ferragni». Ironico anche Chef Rubio che su Twitter scrive: «Il buon caro Fedez vi ha convinti con la registrazione di un dominio che si metterà in politica nel 2023 quando è già da tempo che con TikTok e Prime Video continua a fatturare finte idee convincendovi che la felicità stia nella spesa. Siete teneri, così adoranti e spendenti».

Marco Rizzo: «La politica è una cosa seria, vogliono ridicolizzarla»

Critico ieri Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista. «Dopo i 5stelle, se gli italiani votassero anche Fedez, allora si meriterebbero solo più Mobutu», il suo commento. Intervistato dalla redazione di Notizie.com, Rizzo ha aggiunto: «La politica è una cosa seria. Da tempo la finanza ha bisogno di ridicolizzare la politica e renderla inefficace e incapace di governare. È un piano preparato in tutto il mondo, lo abbiamo visto in Europa e in Italia. Da noi si è sviluppato con i 5 Stelle».

«Se la politica è incompetente, incapace e poco seria, governa la finanza. In Italia evidentemente non sono bastati i 5Stelle. Ora sembra che Fedez voglia entrare in scena. Se gli italiani gli danno fiducia allora non c’è più nessuna possibilità».