Draghi al Colle, il sogno del premier è l’incubo dei parlamentari: se si torna al voto perdono la pensione

Draghi al Colle: il sogno del premier diventa l’incubo dei parlamentari terrorizzati dalle urne e dall’idea di perdere, in caso di legislatura interrotta e ritorno al voto, un anno di stipendio e la chance della pensione. La prognosi su Mario Draghi al Colle è lungi dall’essere sciolta. Un po’ perché il diretto interessato approccia alla questione con una prudenza che è anche sintomo di quanto sia combattuto sulla questione. E un bel po’ perché il premier conosce bene – e ne valuta le conseguenze – i rischi e le problematiche della sfida che lo vede al centro di un’arena infuocata. Con una condizione sfavorevole soprattutto: un Parlamento letteralmente terrorizzato e condizionato dall’eventualità delle elezioni anticipate. Perché, se da un lato è palese la tentazione di Draghi a compiere l’impresa che lo incoronerebbe primo presidente del Consiglio passato da Montecitorio al Colle più alto del panorama politico, dall’altro è altrettanto verosimile pensare che a bilanciare la tentazione del premier svetti lo scenario del voto anticipato, con tutto quello che potrebbe comportare in termini di rivolgimenti politici.

Draghi al Colle: ecco tutte le criticità che terrorizzano i parlamentari

Un’analisi di costi e benefici dell’impresa, quella a cui si accenna, che pone comunque al centro un tema che è tutto, tranne che politico: il terrore della maggior parte dei grande elettori del prossimo capo dello Stato (il Parlamento in seduta comune) di ritrovarsi a fare i conti con una coperta troppo corta: che se la tiri da una parte, ti scopre il fianco dall’altra. Già, perché ciascun parlamentare guarda al voto per il Quirinale come a una deadline: il giorno in cui avventurarsi su una strada in salita che ha come traguardo la messa in discussione della legislatura e, nel caso, per deputati e senatori di prima nomina, il traguardo di non arrivare a maturare la pensione per cui è fissato dal calendario il termine del 24 settembre 2022. Limite imprescindibile che fa scattare l’ambìto diritto previdenziale.

Dal taglio dei parlamentari ai sondaggi sfavorevoli a tutti tranne che a Fdi

Già, perché come spiega bene Il Giornale oggi in un ampio servizio dedicato alla vexata quaestio, «il combinato disposto tra la riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari, il calo di consensi nei sondaggi di alcuni partiti «pesanti» e la scadenza del 24 settembre 2022» per chi è fresco d’investitura parlamentare, mescola il mazzo e spariglia le carte sul tavolo di prospettive e problemi. Una matassa ingarbugliata che l’attendibilità della matematica percentuale esplicita a suon di numeri (e possibilità) ricalcolati in base al referendum costituzionale approvato nel 2020, che riduce i seggi del 36,5%: ossia, da 630 a 400 deputati alla Camera. E da 315 a 200 senatori a Palazzo Madama. Numeri a cui va sommato il calo ponderale evidenziato dai sondaggi di alcuni partiti importanti che marcano col segno meno le possibilità del M5S in testa a tutti. Una debacle a cui, al momento, si sottrarrebbe solo Fratelli d’Italia, l’unico partito che registra una costante crescita esponenziale della fiducia degli elettori.

I numeri della falcidie che subirebbero i partiti in caso di ritorno alle urne

Dunque, come spiega il quotidiano diretto da Augusto Minzolini, «ad oggi lo scenario che si apre alla Camera in caso di voto anticipato è devastante. Il M5s – che di fuoriusciti in questi anni ne ha già avuti molti – rispetto agli attuali 159 deputati registrerebbe un calo tra il 50 e il 60% dei seggi. Cioè perderebbe tra gli 80 e i 94 deputati». Praticamente un disastro. Non andrebbe di lusso neppure alla Lega che, secondo lo studio proposto dal Giornale, pur avendo implementato i suoi gruppi parlamentari con diversi arrivi, vedrebbe assottigliarsi le fila dei 133 deputati del 30-40%. Il che significa che il Carroccio perderebbe tra i 40 e i 53 seggi. E ancora. Il bilancio prospettico sarebbe in perdita anche per Forza Italia: «da -40 a -50%. Gli attuali 77 deputati perderebbero per strada 30-38 unità». Ammortizzerebbe il colpo invece il Pd in quanto, già falcidiato dalla diaspora di ex esponenti confluiti in Italia Viva, oggi conta 94 deputati e dunque, sempre secondo l’analisi del quotidiano milanese, «potrebbe rimanere stabile o incrementare del 9%. Mentre va alla grande Fratelli d’Italia, che conta 37 deputati ed è destinata a moltiplicarli in via esponenziale».

Il sogno di Draghi diventato l’incubo dei parlamentari

Insomma, conti alla mano, oggi come oggi Draghi al Colle significherebbe per i tre quarti di coloro che attualmente siedono sugli scranni di Camera e Senato sarebbero destinati a non tornare. Rischiando, per intenderci, rischiare consapevolmente di rinunciare a oltre un anno di stipendio. Oltre che di compromettere i loro piani pensionistici. Perché, come spiega accuratamente Il Giornale, per beneficiare della pensione «i parlamentari dovranno compiere il 65esimo anno di età. Ma per averne diritto i neo eletti devono prima arrivare a 4 anni, sei mesi e un giorno di mandato. Che scatta il 24 settembre 2022. E i parlamentari di prima nomina non sono certo un gruppetto residuale. Al contrario, sono decisamente la maggioranza: il 74%. Per l’esattezza: il 70,9% dei deputati (446 su 629) e il 77,5% dei senatori (244 su 314). Si andasse alle urne prima del 24 settembre 2022, per loro sarebbe la catastrofe previdenziale». Ecco cosa pesa sulla scelta di Draghi al Colle. E cosa agita i sogni politici del premier. E si trasforma nell’incubo pensionistico dei parlamentari chiamati al voto. A scrutinio segreto…