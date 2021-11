Covid, lo studio Usa: «Il “paziente zero” è legato al mercato di animali di Wuhan. Ecco chi è»

Uno studio Usa avrebbe identificato quella che potrebbe essere stato il paziente zero del Covid. O, per lo meno, il primo paziente al mondo ad averlo contratto in modo sintomatico. Si tratta di una donna, commerciante del mercato degli animali di Huanan, a Wuhan, della città da cui tutto è partito.

Il “paziente 0” e le ipotesi sull’origine del Covid

A condurre lo studio è stato il virologo dell’Università dell’Arizona, Michael Worobey, secondo il quale la donna ha iniziato a stare male l’11 dicembre 2019. In un articolo scritto per Science e riportato dai media americani, Worobey afferma che un gruppo di primi casi sintomatici al mercato di Huanan, in particolare legato alla zona dove erano ingabbiati i procioni, fornisce «una forte evidenza di un’origine animale della pandemia».

La commerciante di Wuhan malata prima del contabile

Secondo il virologo, quello che finora era indicato come il “caso uno”, un contabile di 41 anni che viveva a 30 km dal mercato di Huanan e non aveva alcun collegamento con esso, in realtà si sarebbe ammalato ben più tardi dell’8 dicembre. Worobey ha spiegato che l’uomo, una volta intervistato, «ha riferito che i suoi sintomi di Covid-19 sono iniziati con la febbre il 16 dicembre. La malattia dell’8 dicembre era un problema legato ai denti da latte che ha avuto fino all’età adulta». Dunque, il paziente zero del Covid sarebbe la donna del mercato di Huanan.