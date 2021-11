Bollettino sbarchi del 2 novembre: a Portopalo 119 migranti, a Lampedusa 300, 44 su Ocean Viking

Nonostante il maltempo continuano gli sbarchi in Sicilia, diventata un vero e proprio hotspot dell’Europa. Il bollettino quotidiano degli sbarchi non conosce tregua: tra il primo e il 2 novembre i numeri sono impressionanti.

A Lampedusa, nella notte una imbarcazione con 7 persone è stata avvistata e intercettata dalla Guardia di finanza, impegnata anche alle prime luci dell’alba a soccorrere un’altra barca con 5 persone. Gli immigrati andranno ad affollare l’hotspot dell’isola, dove ci sono più di 300 immigrati, tutti arrivati nelle ultime 48 ore.

Bollettino degli sbarchi: ora arrivano gli afghani in massa



Il bollettino degli sbarchi registra un arrivo imponente nella notte a Portopalo di Capo passero, a Sud di Siracusa. Sulle coste aretusee sono arrivate 119 persone, tutte provenienti dall’Afghanistan. Tra loro 17 minori e 19 donne. Tutti i migranti saranno sottoposti a tampone Covid e isolati a bordo di una nave quarantena attraccata al porto di Augusta. Sul posto carabinieri e polizia di stato. Indagini in corso per accertare la presenza di eventuali scafisti a bordo della barca a vela sulla quale viaggiavano i 119.

Sempre in queste pre, la nave Ocean Viking ha annunciato l’arrivo in un porto siciliano con altri 44 migranti. La Ong riferisce di avere soccorso un’imbarcazione in difficoltà nel Mediterraneo centrale. La Ong ha fornito anche i dettagli sugli occupanti: 35 maschi adulti, 4 donne e 5 minorenni. Sostengono di averli intravisti nel cuore della notte, nel mezzo del Mediterraneo. Un soccorso tanto provvidenziale, quanto sospetto. Non è la prima volta, infatti, che le Ong vengono contattate direttamente dagli scafisti.

Ocean Viking trova 44 migranti di notte “per caso” nel mezzo del Mediterraneo

Tuttavia c’è chi fa finta di non accorgersene, come il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. “Benvenuti a casa!”. Così il sindaco Orlando, nei giorni scorsi ha accolto la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere con a bordo 367 migranti recuperati nei giorni scorsi nel Mediterraneo. «L’equipaggio della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere e’ arrivato al porto di Palermo. Benvenuti a casa!», ha scritto Orlando sui social. Sarà in grado di fornire ai migranti i servizi essenziali che non sa assicurare ai palermitani?

Anche sul paradosso sbarchi, ha parlato ieri ai Tg il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. «Il ministro Lamorgese tollera i rave illegali, l’immigrazione clandestina ma reprime duramente le manifestazioni dei lavoratori. Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di un ministro che si è dimostrato inadeguato». Una inadeguatezza confermata dai numeri. Dall’inizio del 2021 in Italia sono sbarcati circa 53mila migranti contro i 27mila dell’intero 2020.

(Foto dei migranti soccorsi dalla Ocean Viking: fonte Twitter)