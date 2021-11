Biden prende una brutta batosta in Virginia: il candidato di Trump stravince e Donald esulta

Il presidente americano Joe Biden ha subito un duro colpo politico dopo la sconfitta dei Democratici in Virginia. Qui la corsa per diventare governatore è stata vinta dal repubblicano Glenn Youngkin, che ha avuto la meglio sul candidato democratico Terry McAuliffe, che aveva condotto la campagna elettorale con Biden e Barack Obama. Il nuovo governatore ha parlato di «un momento decisivo» per milioni di abitanti della Virginia che «condividevano sogni e speranze». Youngkin ha promesso che «insieme cambieremo la traiettoria di questo Commonwealth e amici, inizieremo quella trasformazione dal primo giorno. Non c’è tempo da perdere». Inoltre ha detto che «ripristineremo l’eccellenza nelle nostre scuole. Introdurremo la scelta nel nostro sistema scolastico pubblico. Andremo avanti con un curriculum che includa l’ascolto del contributo dei genitori».

La battaglia in Virginia è stata vista come una cartina di tornasole della presidenza di Biden un anno dopo la sua elezione alla Casa Bianca e in concomitanza con lo stallo della sua agenda al Congresso. Il tasso di approvazione di Biden che è sceso al 42 per cento.

Trump esulta per la vittoria del candidato repubblicano

«Sembra che la campagna di Terry McAuliffe contro una certa persona di nome Trump ha aiutato molto Glenn Youngkin! Non ha fatto altro che ripetere Trump, Trump ed ha perso!». Così Donald Trump esulta per la vittoria del candidato repubblicano nelle elezioni per governatore in Virginia, Stato in cui l’ex presidente era stato sconfitto da Joe Biden con un vantaggio di 10 punti. «Scommetto che i candidati democratico non faranno più questo errore», ha aggiunto l’ex presidente che considera la vittoria di Youngkin, che in effetti l’aveva tenuto a distanza, come un’altra prova della suo cruciale controllo sulla base elettorale repubblicana, mobilitata dagli attacchi del candidato democratico contro Trump.

«Non sono dovuto neanche andare a fare campagna elettorale per Youngkin perché McAuliffe l’ha fatto per me» ha concluso l’ex presidente ringraziando gli «elettori del movimento Maga che sono andati a votare in massa». La sconfitta di McAuliffe è un duro colpo per Biden – che da settimane è in caduta libera nei sondaggi – e i democratici, che interrompe un decennio di loro vittorie nello Stato che un tempo era una roccaforte repubblicana.

«Brutta sconfitta per Biden»

«Brutta sconfitta per Biden e i Democratici stanotte in Virginia. Ha vinto il candidato repubblicano a governatore Glenn Youngkin, uomo di destra appoggiato da Trump che ha promesso di vietare l’insegnamento della storia di schiavitù in America. Nel 2020 Biden ha vinto Virginia». Lo ha scritto su Twitter il giornalista americano Alan Friedman.