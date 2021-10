VI Municipio di Roma, il centrodestra stravince con Nicola Franco. E Michetti batte Gualtieri

Nicola Franco è arrivato al secondo turno con una percentuale di preferenze che è andata oltre il 40%. Ha sfidato Francesca Filipponi, candidata presidente del Movimento Cinque Stelle con il suo 21.94% di consenso conquistato al primo turno. Ecco il suo programma per i primi cento giorni. In caso di vittoria, «la prima cosa da fare – aveva detto in un’intervista in chiusura di campagna elettorale a Roma Today – sarà riunire tutte le grandi realtà che operano sul territorio, a iniziare dalla soprintendenza che ci porterà alla realizzazione del polo archeologico di Gabii. Poi un tavolo con Roma Città Metropolitana e Regione Lazio per capire i tempi certi di chiusura di Rocca Cencia. Incontrare il prefetto per riportare sicurezza sul territorio, a iniziare da Tor Bella Monaca. Inoltre, riunire Università Tor Vergata e Cnr, con loro va iniziato un percorso che non ha fatto chi mi ha preceduto».