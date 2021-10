Ue, Giorgia Meloni oggi e domani a Madrid per partecipare alla convention nazionale di Vox

Il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni, oggi e domani è a Madrid per partecipare a “VIVA 21. La Spagna in piedi”, grande evento nazionale organizzato dal partito spagnolo Vox presieduto da Santiago Abascal. Meloni è accompagnata da una delegazione di FdI composta dal co-presidente del gruppo Ecr nel Parlamento Europeo, Raffaele Fitto, e dall’eurodeputato Vincenzo Sofo. L’intervento del presidente di FdI è previsto per domani alle ore 12.

Giorgia Meloni a Madrid

L’appuntamento si colloca nel solco della sempre più stretta collaborazione tra Fratelli d’Italia e Vox nell’ambito della famiglia dei Conservatori europei: una partnership politica e culturale si pone tra gli obiettivi di rafforzare il gruppo Ecr a livello internazionale, difendere la sovranità dei popoli e le radici dell’Europa, valorizzare le identità delle Nazioni e rinsaldare l’alleanza tra Stati mediterranei.

A maggio l’incontro con il leader di Vox

Anche a maggio Giorgia Meloni aveva fatto visita a Madrid al leader di Vox Santiago Abascal per felicitarsi dei risultati ottenuti nelle elezioni regionali.

Nell’incontro, si legge in un comunicato, in occasione dell’apertura dei lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa, i due leader avevano «analizzato il momento politico che attraversano le due Nazioni e hanno ribadito la totale sintonia delle due formazioni politiche di fronte alle nuove sfide che affronta il Vecchio Continente».

«Rafforzare le relazioni»

«Fratelli d’Italia e Vox – si legge ancora – lavoreranno insieme per rafforzare e ampliare la famiglia politica del gruppo Ecr, che è chiamato a giocare un ruolo da protagonista nello scenario europeo, guidando l’alternativa alle imposizioni del globalismo e che difenda la sovranità delle nazioni e le radici dell’Europa.

I due leader – concludeva la nota – hanno designato un gruppo di lavoro bilaterale permanente con il fine di rafforzare le relazioni e coordinare le azioni e le posizioni politiche delle due formazioni».