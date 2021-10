“Soldati che ti fanno il buco al braccio”, Fratelli d’Italia: «Formigli si scusi con i nostri militari»

Anche il lessico risente della furia ideologica. Come dimostrano certi fuor d’opera di Corrado Formigli. Che ieri – come denuncia Fratelli d’Italia – ha commesso un nuovo scivolone equiparando le forze dell’ordine ai dittatori. In un crescendo di pathos contro i no green pass.

FdI: Formigli equipara soldati e dittatori

“Le parole di Corrado Formigli che, durante la trasmissione Piazza Pulita ha associato la divisa militare alle dittature, denotano una sorta di riflesso pavloviano da vecchio sessantottino”. Così in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, Davide Galantino, Giovanni Russo e Wanda Ferro. Il riferimento è alla frase del giornalista in merito a vaccini e green pass. “Il vaccino attualmente è di fatto obbligatorio. Nella misura in cui uno Stato democratico può renderlo obbligatorio”, ha detto Formigli. Aggiungendo che lo step successivo “sono i militari che vengono a casa a farti il buco al braccio”.

“Chieda scusa ai nostri militari e alle famiglie”

Incredibile ma vero. “Che a sinistra ci sia tutt’oggi una forte matrice antimilitarista è un fatto noto a tutti”, scrivono i deputati di FdI. “Ma questo non giustifica le sue gravissime dichiarazioni. I nostri militari, in Italia e nel mondo, sono riconosciuti per le loro capacità. E per la loro generosità. E paragonarli a pericolosi dittatori è inconcepibile”. Formigli si scusi con i nostri militari – conclude la nota del partito di Giorgia Meloni – e con le famiglie di chi, indossando orgogliosamente quella divisa, ha perso la vita aiutando il prossimo e difendendo la Patria”.