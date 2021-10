Piazzapulita insegue la Meloni a Trieste. E lei: fate audience con qualcun altro, non con me

Politica

13 ott 2021 di Federica Parbuoni

Stavolta l’hanno seguita fino a Trieste. Giorgia Meloni a margine del comizio in città è stata intercettata dalla cronista di Piazzapulita, che – si immagina – è tornata a chiedere un commento sull’inchiesta di Fanpage, che proprio la trasmissione di Corrado Formigli ha dato in anteprima e in diretta tv alla vigilia del primo turno di elezioni comunali. Ora che si appresta il secondo turno, pare proprio che la redazione della trasmissione abbia deciso di offrire al pubblico un altro superscoop: Meloni innervosita per la persecuzione di un giornalismo che ormai assume sempre di più i connotati dello stalking. Con l’occasione viene tirato in mezzo anche Matteo Salvini, che si rifiuta di rispondere alle domande.

La clip di Piazzapulita con Meloni

È però evidente, almeno dalla clip rilasciata in queste ore, che l’obiettivo è la leader di FdI. Nel brevissimo filmato la si vede rivolgersi alla giornalista chiedendo «che volete fare, altre 100 ore di girato?». Meloni è vistosamente innervosita e ancora di più lo appare nel frame successivo, quando dice «fatelo con qualcun altro l’audience, fatelo con qualcun altro». Intanto sotto montano le note di Zitti e buoni, che è anche la scritta conclusiva del lancio pubblicitario. La clip dura 19 secondi, le domande della giornalista non si sentono. Soprattutto, non si sa per quanto tempo abbia inseguito Meloni per le vie di Trieste, prima che lei sbottasse.

Il dubbio lacerante: dove vuole andare a parare Formigli?

Ma questa non è l’unica cosa poco chiara. A monte c’è il fatto che non si capisce proprio cosa vogliano dimostrare quelli di Piazzapulita con questo lancio, posto che da dieci giorni a questa parte Meloni va ripetendo sempre la stessa cosa, ovvero che non emetterà un giudizio definitivo sulla base di un servizio montato estrapolando dieci minuti da 100 ore di girato. Vogliono dimostrare che se tormenti una inseguendola in tutta Italia e chiedendole sempre la stessa cosa, alla quale peraltro ti ha già risposto, quella si innervosisce? Vogliono dimostrare che sono bravi a fare i montaggi come i colleghi di Fanpage? Che tutto fa brodo per fare audience? O, di contro, che Meloni è sempre un ottimo argomento per fare audience, posto che nonostante tutta la macchina del fango che le hanno scatenato contro FdI resta saldamente il primo partito italiano?