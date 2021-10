Meloni all’inviata di Piazzapulita: «Non vi parlo finché non mi date l’intero girato di Fanpage»

“Perché non mi consegnate l’intero girato di Fanpage?”. Vivace botta e risposta tra Giorgia Meloni e l’inviata di Piazzapulita durante la conferenza stampa al Comitato elettorale di Enrico Michetti. Si parla del servizio andato in onda sulla destra milanese che ha gettato fango su alcuni esponenti di Fratelli d’Italia.

Meloni: voglio l’intero girato di Fanpage

“Vi ho già detto come la penso”, esordisce la presidente di Fdl. E poi ribadisce quanto ha già detto nei giorni scorsi a proposito di un’operazione opaca. Che sa di polpetta avvelenata pre-elettorale. ”Sono disposta a valutare qualsiasi cosa e a rispondere a tutte le domande. Perché non ho nulla di cui vergognarmi, purché mi venga consegnato l’intero girato di Fanpage andato in onda su Piazzapulita“.

“Perché fidarmi di una ricostruzione arbitraria?”

E ancora davanti ai cronisti accorsi per l’analisi del voto. ”Ho chiesto pacatamente a Fanpage e Piazzapulita di avere l’intero girato. Perché non posso averlo? Io sono in buona fede e vi dico ok e voi mi rispondete che non si può fare”.

E ancora: “Perché dovrei fidarmi di una ricostruzione arbitraria?”, si chiede l’ex ministro della Gioventù visibilmente infastidita. ”Se c’è un giornalismo che serve a registrare e raccontare cosa accade, va bene. Ma se c’è un giornalismo che serve a colpire un avversario, non state facendo il vostro lavoro.

“Non mi rincorrete, non rispondo”

‘Vi prego, quindi – conclude la leader di Fratelli d’Italia rivolta alla giornalista di Piazzapulita – di non rincorrermi, perché se non mi consegnate le 100 ore di video, io non rispondo….”.