Formigli svela il complotto: “La destra e il Vaticano si sono alleate e alla fine abbatteranno la Zan”

Corrado Formigli è convinto: dietro le perplessità dei cattolici, del Vaticano, di molti cittadini ed elettori del centrodestra e perfino di tante persone di sinistra, costituzionalisti compresi, c’è un piano diabolico per affossare il ddl Zan, una manovra concentrica di destra e Santa Sede. Ospite di Lilli Gruber, a Otto e mezzo, sulla Sette, il conduttore di Piazza Pulita parla di “grave intromissione del Vaticano sulla questione della legge Zan, di competenza del Parlamento italiano”, ma – aggiunge Formigli – “non dimentichiamo che le critiche di monsignor Parolin sono in sintonia con quelle del centrodestra e avranno gravi conseguenze sul percorso parlamentare del disegno di legge, entrambe la parti parlano di rischi di reati di istigazione a delinquere e di poteri discrezionali dei giudici, ma c’è l’articolo 21 della Costituzione su tutto, non dobbiamo dimenticarlo…”. Tesi originale, quella di Formigli: una legge sbagliata che potrebbe trasformarsi in un bavaglio va approvata così com’è perché tanto… c’è la Costituzione.