Ddl Zan, si tratta sui punti indicati dal Vaticano. Letta costretto a fidarsi di Renzi. E non sta sereno

Stato laico a parte, con il passare delle ore appare sempre più chiaro che dopo la nota verbale del Vaticano il ddl Zan sia destinato a profonde modifiche. Solo Enrico Letta oppone ancora qualche resistenza. Ma è il primo a sapere che il suo è solo tatticismo, non fosse altro perché anche tra i dem – ad esempio quelli di Base riformista, la corrente del ministro Guerini – si avverte la necessità di emendare il testo. Al momento i fari di una possibile trattativa illuminano tre fronti caldi: identità di genere, libertà di opinione, esenzione delle scuole cattoliche dall’obbligo di celebrare la Giornata contro l’omotransfobia. Il primo perché pone problemi interpretativi, il secondo perché nella stesura attuale appare a rischio, il terzo perché violerebbe effettivamente il Concordato.

I tre fronti: genere, scuola e libertà d’opinione

Ad imporre alle parti di trattare (e a Letta di non impuntarsi) è la possibilità di ricorrere al voto segreto. In tal senso, il Regolamento del Senato, il testo del ddl Zan offre più d’un’occasione. E senza Italia Viva, i numeri sono a rischio. Per Letta, tuttavia, non è indolore consegnare di fatto a Renzi il ruolo di chi consente alla sinistra di portare a casa la legge. È il motivo per cui continua a dire che i numeri per approvarla così com’è «ci sono già». Ma non tiene conto dei cattolici del suo partito, decisi a non lasciare inascoltato il grido d’allarme della Santa Sede. Prova ne sia che mentre è ufficialmente in corso l’esibizione muscolare sui numeri, dietro le quinte già si tratta sulla road map che dovrà portare il ddl Zan ad essere “potabile” anche per Lega e Forza Italia.

Letta diffidente, ma deve ingoiare

Il prossimo 6 luglio si potrebbe decidere per il successivo 13 la calendarizzazione per l’aula. Al 20 della settimana successiva si fisserebbe invece il termine per la presentazione degli emendamenti, incombenza – quest’ultima lasciata solo ai senatori di FI e Iv, le forze dialoganti. L’obiettivo è approvare tutto prima che scatti (ai primi d’agosto) il semestre bianco, periodo considerato come una sorta di “sciogliete le righe” nella maggioranza. Sembra tutto deciso. Ma ciò non impedisce a Letta di guardare alla road map come a un campo minato. E dal suo punto di vista, non ha tutti i torti.