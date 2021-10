Ritrovato nell’Adige il corpo della donna cingalese che ha ucciso le figlie. L’autopsia: “Soffocate nel sonno”

La Casa famiglia «Mamma e Bambino» è gestita dai Servizi sociali del Comune di Verona e la donna cingalese assieme alle due figlie era ospitata da gennaio di quest’anno in seguito a un provvedimento del Tribunale dei Minori di Venezia. È lì che ieri mattina Sabadi e Sandani sono state trovate da un operatore della cooperativa che la gestisce. L’operatore si è insospettito non vedendo nessuno uscire da quella camera. Sabadi doveva andare alle scuole elementari, Sandani a quella materna. Quando l’operatore è entrato ha trovato le bambine nei loro letti. Il pigiama, le lenzuola a coprirle. Sembrava dormissero, invece non respiravano più. L’uomo ha chiamato i soccorsi. Ma i medici e i soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla.

Le piccole Sabadi e Sandani erano morte da poco, stando ai primi rilievi del medico legale. La mamma non era lì. Nella stanza di quella che era una scuola elementare c’era però la finestra spalancata. È da lì che la donna è uscita, per scomparire nei campi coltivati di fronte alla casa, che vanno verso il fiume. Ha portato con sé lo smartphone, che nella camera non è stato ritrovato.

Intanto, come riporta l’Ansa, l’autopsia sulle bimbe ha stabilito che sono state uccise per soffocamento, forse con un cuscino. Verranno fatti altri approfondimenti medico legali, come gli esami tossicologici, ma il Pm Federica Ormanni, darà il nulla osta per la sepoltura. Il fascicolo per omicidio è aperto a carico di ignoti.