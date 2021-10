Meloni: “La Festa dei nonni è un nostro orgoglio: gli anziani non sono scarti ma ricchezza”

Oggi l’Italia celebra la Festa nazionale dei nonni, una giornata istituita per valorizzare il ruolo insostituibile che ricoprono nella famiglia e nella società. Se oggi la nostra Nazione rispetta questa ricorrenza lo si deve alla legge 159 del 31 luglio 2005, fortemente voluta dalla destra italiana e in particolare dal senatore Francesco Pontone. Ci tengo a ricordarlo perché è un orgoglio della nostra storia politica ed è il segno tangibile di quanto consideriamo i nonni un “patrimonio dell’ umanità” da difendere e proteggere, con provvedimenti concreti e misure specifiche. I nonni, e gli anziani in generale, sono una ricchezza per tutti, assolvono a compiti e funzioni di welfare che lo Stato non riesce a colmare, custodiscono la nostra memoria e tramandano le nostre tradizioni e la nostra identità. Fratelli d’Italia continuerà a combattere quella terribile “cultura dello scarto” che li emargina perché considerati improduttivi e a promuovere una vera alleanza intergenerazionale tra giovani e anziani. Perché solo tutti insieme possiamo riscattare l’Italia e darle un futuro di prosperità e sviluppo.

Giorgia Meloni

Presidente di Fratelli d’Italia

Nella foto, l‘immagine postata su Fb da Giorgia Meloni in ricordo della nonna scomparsa